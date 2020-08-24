Ремонт электросамокатов в Санкт-Петербурге

Профессиональный ремонт любой сложности в кратчайшие сроки с гарантией на все виды работ!
Работаем с оригинальными запчастями без посредников!
Ремонт самокатов
Профессиональный ремонт любой сложности в кратчайшие сроки с гарантией на все виды работ!
Работаем с оригинальными запчастями без посредников!
Бесплатная диагностика самоката и определение его неисправностей. (При условии дальнейшего ремонта)
Доступные цены! Вы получаете честную цену на услуги и запчасти
Ремонт самокатов в удобное для Вас время – мы работаем без выходных.
Гарантия на все виды работ.
Доступ к качественным запчастям.