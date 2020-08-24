Ремонт электросамокатов в Санкт-Петербурге

Профессиональный ремонт любой сложности в кратчайшие сроки с гарантией на все виды работ!

Работаем с оригинальными запчастями без посредников!

Что вы получите, обратившись в EnergiDrive

Бесплатная диагностика самоката и определение его неисправностей. (При условии дальнейшего ремонта)

Доступные цены! Вы получаете честную цену на услуги и запчасти

Ремонт самокатов в удобное для Вас время – мы работаем без выходных.

Гарантия на все виды работ.

Доступ к качественным запчастям.

Качественное оказание услуг, запчасти в наличии, широкий ассортимент на разные ценовые категории.

Иван

Все сделали сразу же на месте. Сервисом доволен, советую всем друзьям.

Филипп

Видно, что мастер шарит. Ремонтирует быстро и недорого.

Анна

Наш сервисный центр

Предоставляемые услуги

Диагностика

Техническое обслуживание

Ремонт

Отремонтируем технику следующих производителей: